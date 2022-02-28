Всего полторы минуты, а сколько содержания.

Больше года назад разработчики из студии Crate Entertainment, известные работой над «диаблоидом» Grim Dawn, анонсировали градостроительную стратегию Farthest Frontier. С тех пор их выходы на связь как были редкими, так таковыми и остаются. Впрочем, редкость — не всегда негативный момент: во-первых, нас не изматывают не нужной информацией, а во-вторых, те крупицы данных, которые всё же поступают, становятся более желанными.

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Сегодня нашему вниманию представили геймплейный трейлер проекта, в котором коротко, но ёмко показали, как нам предстоит развивать своё поселение.

Согласно заявлениям разработчиков, игроков в Farthest Frontier ждут десятки различных видов ресурсов, включая первичные, промежуточные и конечные. Иными словами, Farthest Frontier — это не просто градостроительная стратегия, но ещё и с элементами стратегии немецкой школы. Заявлены проработанные системы симуляции жизни горожан и сельского хозяйства, необходимость следить за здоровьем своих подданных и обеспечивать их всеми необходимыми ресурсами и благами цивилизации.

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Выход Farthest Frontier в раннем доступе должен состояться в этом году.