В преддверии релиза на PC, естественно.

Владельцы консолей PlayStation уже давно наигрались в «режиссёрскую» версию Death Stranding от Хидео Кодзимы и его команды, однако гордые PC-геймеры пока только готовятся к виртуальной работе доставщиком грузов. К слову, в Director’s Cut в арсенале главного героя, Сэма Бриджеса, появляется сразу несколько новых для игры методов и технических решений для доставки грузов. И именно этому посвящён сегодняшний опубликованный на YouTube-канале 505 Games, издателя PC-версии Death Stranding.

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В частности, в распоряжении Бриджеса появится специальная катапульта, позволяющая запускать груз на большое расстояние, высокотехнологичные стабилизаторы, благодаря которым герой может безопасно прыгать с большой высоты, и даже специальный робот-помощник.

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Релиз Death Stranding Director’s Cut на PC запланирован на 30 марта.