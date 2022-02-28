Было бы странно, если бы было иначе.

Завтра состоится не только релиз прохладно принятой критиками Shadow Warrior 3, но и, как выяснилось сегодня, ещё более прохладно принятой ELEX II. Буквально только что THQ Nordic сняла эмбарго на публикацию обзоров, благодаря чему мы выяснили то, что, собственно, не особо то и нуждалось в подтверждениях: средняя оценка PC версии на Metacritic составляет жалкие 64 балла из 100 возможных.

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Как пишут первые рецензенты, ELEX II — это продолжение, без которого можно обойтись. Журналисты называют новинку крепкой ролевой игрой, которая оказалась раздавленной собственными амбициями и не предоставляет от игрового процесса должного удовольствия.

Отдельные журналисты и вовсе отмечают, что не всему на этом свете должен быть дан второй шанс: ELEX II представляет собой несколько шагов назад в отношении уже геймплейно слабой первой части, а её сценарий, оптимизация, боевая система и работа игровых систем в очередной раз стали примером того, как делать игры не надо.

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Релиз ELEX II состоится завтра в 21:00 по московскому времени.