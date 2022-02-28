Проект выйдет в мае, если не случится внезапных переносов.

Разработчики из студии Gentlymad совместно с издательством Assemble Entertainment определились с датой релиза постапокалиптического градостроительного симулятора Endzone — A World Apart на консолях текущего поколения. Проект должен появиться на PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже 19 мая.

реклама

Endzone на новых консолях появится в составе издания Survivor Edition — туда включены базовая версия проекта и единственное на сегодняшний день крупное дополнение Prosperity. Как мы помним, недавно разработчики из Gentlymad анонсировали дополнение Distant Places — оно тоже появится в мае, но сначала только в Steam.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Градостроительный симулятор Endzone — A World Apart поступил в продажу 18 марта прошлого года, в Steam у него есть 77 % рейтинга на основании почти 5 тысяч рецензий.