Разработчики из студии Gentlymad совместно с издательством Assemble Entertainment определились с датой релиза постапокалиптического градостроительного симулятора Endzone — A World Apart на консолях текущего поколения. Проект должен появиться на PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже 19 мая.
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Endzone на новых консолях появится в составе издания Survivor Edition — туда включены базовая версия проекта и единственное на сегодняшний день крупное дополнение Prosperity. Как мы помним, недавно разработчики из Gentlymad анонсировали дополнение Distant Places — оно тоже появится в мае, но сначала только в Steam.
Градостроительный симулятор Endzone — A World Apart поступил в продажу 18 марта прошлого года, в Steam у него есть 77 % рейтинга на основании почти 5 тысяч рецензий.