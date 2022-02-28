И предостерёг от избыточных микротранзакций.

На сегодняшний день одной из самых долгоживущих игровых серий в мире является Sid Meier’s Civilization. Франшиза состоит из шести номерных частей, не считая различных ответвлений, и, несмотря на свой почтенный возраст, пользуется огромной популярностью у геймеров разных поколений. Безусловно, в этом огромная заслуга разработчиков, умудряющихся сделать каждую новую часть серии одновременно и похожей, и существенно отличающейся от предшественниц, тем самым избегая самоповторов.

реклама

И вот, создатель франшизы Сид Мейер побеседовал с изданием BBC на тему того, на что следует обращать внимание современным разработчикам игр, и чего следует избегать.

По словам Мейера, в основе основ любой игры — непосредственно увлекательный игровой процесс. Как только разработчики начинают забывать эти основы и превращают свой проект в способ монетизации, как только они начинают преследовать цели, отличные от производства классных игр, тогда и начинаются проблемы.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Напомним, что последняя на сегодняшний день игра серии Sid Meier’s Civilization — шестая. Непосредственно Мейер в разработке новых игр серии не участвует, но имеет колоссальный вес в студии Firaxis и даже выступает в роли советника. На текущий день контентная поддержка Civilization VI полностью завершена: обновления, дополнения и DLC вышли, сборник-антология — выпущены.