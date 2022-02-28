На сегодняшний день одной из самых долгоживущих игровых серий в мире является Sid Meier’s Civilization. Франшиза состоит из шести номерных частей, не считая различных ответвлений, и, несмотря на свой почтенный возраст, пользуется огромной популярностью у геймеров разных поколений. Безусловно, в этом огромная заслуга разработчиков, умудряющихся сделать каждую новую часть серии одновременно и похожей, и существенно отличающейся от предшественниц, тем самым избегая самоповторов.
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И вот, создатель франшизы Сид Мейер побеседовал с изданием BBC на тему того, на что следует обращать внимание современным разработчикам игр, и чего следует избегать.
По словам Мейера, в основе основ любой игры — непосредственно увлекательный игровой процесс. Как только разработчики начинают забывать эти основы и превращают свой проект в способ монетизации, как только они начинают преследовать цели, отличные от производства классных игр, тогда и начинаются проблемы.
Напомним, что последняя на сегодняшний день игра серии Sid Meier’s Civilization — шестая. Непосредственно Мейер в разработке новых игр серии не участвует, но имеет колоссальный вес в студии Firaxis и даже выступает в роли советника. На текущий день контентная поддержка Civilization VI полностью завершена: обновления, дополнения и DLC вышли, сборник-антология — выпущены.