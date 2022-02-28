Через несколько часов настанет первое марта, а вместе с тем состоится и релиз ураганного боевика Shadow Warrior 3. Сегодня игра стала получать первые профессиональные обзоры, и выводы пока не особо утешительные: средняя оценка боевика на Metacritic на текущий момент составляет 74 балла из 100 возможных, что по сегодняшней обесценившейся системе подсчёта — крайне низко.
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Обозреватели отмечают, что Shadow Warrior 3 сохранила традиционный для серии динамичный игровой процесс с нотками юмора. За что новинку ругают, так это за крайне неубедительный сюжет, невысокую продолжительность и в целом за отсутствие игрового стержня.
Что об игре думают простые игроки, и каковы будут их оценки, которые традиционно являются более объективными вследствие их огромной выборки, узнаем через считанные часы. Целевые платформы — PC и консоли PlayStation и Xbox.