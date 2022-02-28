Только зачем, и что это изменит?

С начала 2020 года мир существует в особом пандемийном режиме. Как следствие, все общественные мероприятия массово отменялись либо переходили в онлайн-формат проведения. Что ж, Япония потихоньку восстанавливается после пандемии и уже готова к тому, чтобы провести своё крупное игровое мероприятие Tokyo Game Show в этом году в «живом» формате.

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Сама выставка пройдёт с 15 по 18 сентября. Зачем и кому это нужно, учитывая, что многие разработчики и издатели привыкли к «онлайн»-выставкам и не видят в них ничего, кроме преимуществ, вопрос открытый.

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Хотя Tokyo Game Show и является одной из крупнейших игровых выставок в мире, достойных внимания европейских геймеров новостей с неё традиционно поступает ничтожно мало. В основном на выставке демонстрируют игры для внутреннего, довольно специфического рынка.