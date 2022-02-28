Требования терпимые. Впрочем, и графика в игре звёзд с неба не хватает.

В середине марта состоится релиз Stranger of Paradise Final Fantasy Origin — проекта-ответвления в знаменитой вселенной «Финалки». Хотя в отношении данной игры, учитывая её технический уровень, информация о системных требованиях не отличается высоким приоритетом, но разработчики сегодня её всё же опубликовали на официальной странице проекта в Epic Games Store. Если коротко, то поиграть смогут все.

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Если же чуть длиннее, то минимальные требования (разрешение 1280 x 720 при 30 кадрах в секунду) выглядят следующим образом:

процессор: AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i7-6700;

8 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 470 или NVIDIA GeForce GTX 1060;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования (разрешение 1920 x 1080 при 60 кадрах в секунду):

процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7-8700;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA GeForce GTX 1660 Super;

80 Гбайт свободного пространства на накопителе;

операционная система Windows 10.

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Stranger of Paradise Final Fantasy Origin поступит в продажу 18 марта.