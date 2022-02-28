В середине марта состоится релиз Stranger of Paradise Final Fantasy Origin — проекта-ответвления в знаменитой вселенной «Финалки». Хотя в отношении данной игры, учитывая её технический уровень, информация о системных требованиях не отличается высоким приоритетом, но разработчики сегодня её всё же опубликовали на официальной странице проекта в Epic Games Store. Если коротко, то поиграть смогут все.
реклама
Если же чуть длиннее, то минимальные требования (разрешение 1280 x 720 при 30 кадрах в секунду) выглядят следующим образом:
- процессор: AMD Ryzen 5 1400 или Intel Core i7-6700;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 470 или NVIDIA GeForce GTX 1060;
- 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования (разрешение 1920 x 1080 при 60 кадрах в секунду):
- процессор: AMD Ryzen 5 1600 или Intel Core i7-8700;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT или NVIDIA GeForce GTX 1660 Super;
- 80 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Stranger of Paradise Final Fantasy Origin поступит в продажу 18 марта.