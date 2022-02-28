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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Народные умельцы смастерили для Cyberpunk 2077 полноценный VR-мод
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На фоне релиза обновления 1.5 востребованность геймерами Cyberpunk 2077 стала увеличиваться. Вместе с тем, естественно, растёт и активность модостроителей. Сегодня в Сети стали появляться известия о том, что народные умельцы уже адаптировали своими силами Cyberpunk 2077 под полноценную работу на VR-устройствах. Сопутствующие видеоролики уже можно разыскать на просторах YouTube.

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Важно понимать, что режим VR ещё больше повышает и без того высокую базовую требовательность Cyberpunk 2077 к начинке компьютеров. Так что с видеокартами прошлых лет игра в VR-режиме нам, скорее всего, не светит. А с ценами на ускорители, которые будут продолжать расти вследствие известных реалий, всё это и вовсе становится недоступным.

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Напоминаем, что выпуск обновления 1.5 — это только начало поддержки Cyberpunk 2077 в этом году. Разработчики из CD Projekt RED будут продолжать выпускать патчи, а также потихоньку приступать к выпуску полноценных сюжетных дополнений. Сколько их всего запланировано для игры, неизвестно, но ещё пару лет назад разработчики уверяли, что по своему масштабу они не уступят сюжетным аддонам для The Witcher 3.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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