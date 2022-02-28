Хоть The Witcher 3 Wild Hunt уже достаточно пожилой проект по меркам игровой промышленности, но его популярность в народе не уменьшается, как не уменьшается и активность самоотверженных модостроителей. Так, на днях для культового третьего «Ведьмака» вышла обновлённая версия мода на введение в игру режима вида от первого лица.
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Разумеется, подобные модификации работают в заточенной под «третье лицо» The Witcher 3 с большими оговорками, но разработчик утверждает, что его мод является наиболее совершенным на текущий момент. Модификация поддерживает сражения и путешествия верхом от первого лица.
В случае возникновения проблем с работой игры и геймплейным взаимодействием игрок всегда может экстренно переключиться на стандартный режим вида от третьего лица.