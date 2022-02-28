Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Elden Ring возглавила британский розничный чарт продаж
Потому что кому ещё его возглавлять?
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Обычно мы в редакции избегаем новостей о британских или других чартах продаж видеоигр в отдельных государствах, но сегодняшняя ситуация такова, что информационных поводов мало, а новости в ленте быть должны. Так, абсолютным лидером продаж в Соединённом Королевстве закономерно стала Elden Ring.

реклама

По статистике продаж, новинка от FromSoftware значительно превосходит продажи Souls-игр и их подобий в британском чарте: в частности, продажи Elden Ring в физических изданиях на 26 % превосходят продажи Dark Souls III в 2016 году.

В целом, десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Elden Ring;
  • Horizon Forbidden West;
  • Pokemon Legends Arceus;
  • Mario Kart 8 Deluxe;
  • FIFA 22;
  • Call of Duty: Vanguard;
  • Dying Light 2;
  • Animal Crossing: New Horizons;
  • Minecraft (Switch);
  • Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition.
анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Стоит отметить, что многие воспринимают британский чарт продаж видеоигр как своего рода лакмусовую бумажку игровой индустрии. Хотя, это довольно странно: зачастую здесь оказываются популярными игры, которые в остальном мире получают крайне прохладный приём. Взять ту же Call of Duty Vanguard, которая, как видите, до сих пор присутствует в десятке лидеров.

#elden ring
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Энтузиаст показал красоты Elden Ring на PC
Пиковый «онлайн» Elden Ring в Steam стремится к миллиону
Первое обновление Elden Ring частично решило проблемы с запуском игры на PC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как я купил GeForce RTX 3060 по дикой цене и уже пожалел — почему важно не поддаваться панике
+
Как я борюсь с царапинами на экране телефона
13
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Небольшой обзор ноутбука ASUS TUF Gaming F15 FX507ZM (2022)
+
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть третья заключительная
1
Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
+

Сейчас обсуждают

zel0t
20:41
перепуганная омерика газовозы развернет и страт. запас нефти распечатает?
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
omoikane
20:40
Эта стрела и ситуация уже давно разжеванна. ВСУшная. Там еще за ней ваши ехали которых свои подстрелили :D А еще недавно новое видео возможно стой же ВСУшной стрелой и вашим МРАП, где прап с перепугу ...
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
Rey.B.
20:40
У Леопарда-1 гарантированный моторесурс 500 часов. По стандартам НАТО 1000. Это на хорошем топливе, по хорошей дороге. - Учите мат.часть. По факту, в Ираке, амеры движки гробили и за 100-200 Км.
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
b00german
20:39
Путинским уесосам ничего не надо, лапти и береста есть, и хватит
AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
Stevan7
20:39
Да что ты говоришь. От обычного свича если играть лежа на спине руки затекают только в путь. А здесь огромная прибуда. Планшет можно обпереть обо что-то, поставить и ТД. Свитч же в портативе только ...
ORION выпустила мобильный ЖК-дисплей для расширения Nintendo Switch
Денис Синяков
20:37
иди на+уй, тут до тебя дол6оебов знаешь сколько было? Обсралась ваша пропаганда. Жизнь уже изменилась в худшую сторону, а конца войне не видно. КГБ не может победить КВН
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
b00german
20:37
Отключайте только путинским уесосам
Отключить россиян от AppStore попросил глава Минцифры Украины у главы Apple
Felsher03
20:37
AMD и Intel полностью прекратили поставки процессоров в Россию – причины и подробности
zel0t
20:36
плюхи прелетают не игровые.
Elden Ring ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж в Steam на этой неделе
ambient
20:36
два фашиста
TSMC полностью ограничила поставки в Россию отечественных процессоров Эльбрус
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем