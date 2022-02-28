Обычно мы в редакции избегаем новостей о британских или других чартах продаж видеоигр в отдельных государствах, но сегодняшняя ситуация такова, что информационных поводов мало, а новости в ленте быть должны. Так, абсолютным лидером продаж в Соединённом Королевстве закономерно стала Elden Ring.
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По статистике продаж, новинка от FromSoftware значительно превосходит продажи Souls-игр и их подобий в британском чарте: в частности, продажи Elden Ring в физических изданиях на 26 % превосходят продажи Dark Souls III в 2016 году.
В целом, десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Elden Ring;
- Horizon Forbidden West;
- Pokemon Legends Arceus;
- Mario Kart 8 Deluxe;
- FIFA 22;
- Call of Duty: Vanguard;
- Dying Light 2;
- Animal Crossing: New Horizons;
- Minecraft (Switch);
- Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition.
Стоит отметить, что многие воспринимают британский чарт продаж видеоигр как своего рода лакмусовую бумажку игровой индустрии. Хотя, это довольно странно: зачастую здесь оказываются популярными игры, которые в остальном мире получают крайне прохладный приём. Взять ту же Call of Duty Vanguard, которая, как видите, до сих пор присутствует в десятке лидеров.