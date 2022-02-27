Вечер воскресенья, завтра понедельник, тяжёлый день не только в плане необходимости начинать рабочую неделю, но и в психологическом плане в свете текущих событий и их последствий. Тем не менее, всё идёт своим чередом, и Valve сегодня опубликовала чарт продаж в Steam по итогам уходящей недели. Как и следовало ожидать, абсолютное лидерство в чарте — за Elden Ring. Новинка от FromSoftware заняла в чарте четыре строчки, включая весь пьедестал.
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Есть в чарте и новые участники, и возвращение старых: на седьмом месте расположился портативный игровой ПК Steam Deck, на десятом — Cyberpunk 2077. Десятка лидеров по итогам уходящей недели выглядит следующим образом:
- Elden Ring;
- Elden Ring;
- Elden Ring Deluxe Esition;
- Destiny 2 The Witch Queen Deluxe;
- Elden Ring;
- Destiny 2 The Witch Queen;
- Steam Deck;
- Dying Light 2;
- Total War Warhammer III;
- Cyberpunk 2077.
Важно помнить, что в отношении Elden Ring некоторые из позиций в чарте относятся к предзаказам. Какие конкретно, Valve не уточняет, но рискнём предположить, что весь пьедестал собран именно из них. Хорошо это или плохо во времена с неограниченному количеству доступных в продаже цифровых копий игр при всё чаще и чаще встречающемся их неудовлетворительном техническом состоянии — вопрос риторический.