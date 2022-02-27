Красоты, конечно, с большой натяжкой. Но тем не менее.

Пару дней назад состоялся релиз Elden Ring. Естественно, энтузиаст с популярного в узких блогерских кругах YouTube-канала Digital Dreams не мог пройти мимо и опубликовал соответствующие видеозаписи игрового процесса с применением имитирующего трассировку лучей решейдера.

реклама

На сегодняшний день автор канала опубликовал два видеоролика общей продолжительностью девятнадцать минут, в рамках которых можно полюбоваться красотами Междуземья. Безусловно, с графической точки зрения игра сильно отстаёт от современниц. Впрочем, наверняка уже в обозримой перспективе для Elden Ring начнут выходить как минимум модификации-ретекстуры, которые значительно облагородят внешний вид новинки.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Хотя энтузиаст для записи своих видео использует видеокарту GeForce RTX 3090, даже он отмечает, что с производительностью в Elden Ring наблюдаются серьёзные проблемы. Об этих и других проблемах, из-за которых новое творение FromSoftware получила плачевные пользовательские оценки, впрочем, разработчикам известно, и они принимают все необходимые действия для их скорейшего решения.