Дедушка Гейб как всегда прав.

Многие связанные с видеоиграми, социальными сетями и просто высокими технологиями компании последнее время часто используют термин «метавслененная». Одна из таких компаний — Facebook, Inc. — в конце прошлого года даже переименовалась в Meta Platforms, Inc. Но что вообще означает данное непонятное слово? Как считает глава Valve Гейб Ньюэлл, этого толком не понимает большинство из тех, кто используют данный термин.

реклама

Источник изображения: х/ф "Первому игроку приготовиться", 2018 г., реж. Стивен Спилберг.

По словам Ньюэлла, те, кто сейчас рассказывают про метавселенные, похоже, никогда не играли в MMO-игры.

«У вас будет этот кастомизируемый аватар, заявляют они. Что же, зайдите в Final Fantasy XIV и скажите мне, что эта решаемая вами сейчас задача уже давным-давно не решена», — пояснил Ньюэлл.

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Итак, что же такое метавселенная? Глобальное виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом посредством своих аватаров. Технически под данное определение и так уже попадает любая MMORPG. В более футуристической форме же метавселенные продемонстрированы в культовой «Матрице», а также в фильме «Первому игроку приготовиться». В последнем случае, к слову, Стивену Спилбергу удалось наиболее верно показать метавселенную в том виде, в котором её сегодня видят грезящие соответствующей идеей умы.