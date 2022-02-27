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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Гейб Ньюэлл считает, что большинство говорящих про метавселенную даже не понимают, что это такое
Дедушка Гейб как всегда прав.
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Многие связанные с видеоиграми, социальными сетями и просто высокими технологиями компании последнее время часто используют термин «метавслененная». Одна из таких компаний — Facebook, Inc. — в конце прошлого года даже переименовалась в Meta Platforms, Inc. Но что вообще означает данное непонятное слово? Как считает глава Valve Гейб Ньюэлл, этого толком не понимает большинство из тех, кто используют данный термин.

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Источник изображения: х/ф "Первому игроку приготовиться", 2018 г., реж. Стивен Спилберг.

По словам Ньюэлла, те, кто сейчас рассказывают про метавселенные, похоже, никогда не играли в MMO-игры.

«У вас будет этот кастомизируемый аватар, заявляют они. Что же, зайдите в Final Fantasy XIV и скажите мне, что эта решаемая вами сейчас задача уже давным-давно не решена», — пояснил Ньюэлл.

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Итак, что же такое метавселенная? Глобальное виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом посредством своих аватаров. Технически под данное определение и так уже попадает любая MMORPG. В более футуристической форме же метавселенные продемонстрированы в культовой «Матрице», а также в фильме «Первому игроку приготовиться». В последнем случае, к слову, Стивену Спилбергу удалось наиболее верно показать метавселенную в том виде, в котором её сегодня видят грезящие соответствующей идеей умы.

#valve
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