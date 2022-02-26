Пока что 860 тысяч.

Фактор выходных, безусловно, сыграл свою решающую роль в деле приближения Elden Ring к рекордным статистическим показателям «онлайна». Сегодня, буквально несколько часов назад, в Steam было зафиксировано одновременное присутствие в Elden Ring аж 861 538 пользователей. На момент публикации данной заметки, несмотря на то, что сейчас вечер, то есть, востребованность игр закономерно повышается, в Elden Ring присутствовали без малого 719 тысяч игроков.

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Напомним, что релиз нового творения мэтров из FromSoftware состоялся почти двое суток назад — в полночь 25 февраля. Релиз, к сожалению, был сопровождён проблемами с запуском игры, а также многочисленными жалобами на производительность и «фризы». Разработчики в курсе проблем и уже активно работают над их решением: несколько часов назад, например, вышел первый пострелизный патч, который частично поправил механизм проверки системы античитом Easy Anti-Cheat.

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Пользовательский рейтинг Elden Ring в Steam потихоньку поднимается. Если на старте продаж он составлял жалкие 60 %, то теперь — чуть менее жалкие 68 %.