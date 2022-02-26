На это ему потребовалось шесть лет. И ноль распродаж и акций.

Шесть лет назад в раннем доступе, а в августе 2020-го — полноценно — появилась «фабричная» строительная «песочница» Factorio. Игра привлекла к себе огромное внимание и получила высочайшие оценки как профильной прессы, так и простых игроков. На сегодняшний день Factorio встречает нас в Steam запредельно высоким 98-процентным пользовательским рейтингом, и вот, теперь у данного высокого признания появилось материальное выражение.

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Как сообщили представители студии Wube Software, продажи Factorio достигли и перешагнули отметку в три миллиона экземпляров (3,1 миллиона экземпляров, если быть точными). Естественно, это важное достижение для столь небольшого коллектива, тем более, что, как справедливо уточняют разработчики, Factorio за всё это время ни разу не принимала участие в распродажах и иных акциях, привлекающих к играм повышенное внимание.

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Поскольку вчера стартовали продажи Steam Deck — устройства, которое имеет высокие шансы стать очень популярным — разработчики из Wube Software объявили, что уже подготовили Factorio к работе на нём. Если верить девелоперам, Steam Deck отлично справляется с Factorio: заряда батареи хватает на 5 часов 45 минут, а производительности достаточно, чтобы обеспечить 60 кадров в секунду.