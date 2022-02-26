Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Фабричный» симулятор Factorio разошёлся трёхмиллионным тиражом
На это ему потребовалось шесть лет. И ноль распродаж и акций.
анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Шесть лет назад в раннем доступе, а в августе 2020-го — полноценно — появилась «фабричная» строительная «песочница» Factorio. Игра привлекла к себе огромное внимание и получила высочайшие оценки как профильной прессы, так и простых игроков. На сегодняшний день Factorio встречает нас в Steam запредельно высоким 98-процентным пользовательским рейтингом, и вот, теперь у данного высокого признания появилось материальное выражение.

реклама

Как сообщили представители студии Wube Software, продажи Factorio достигли и перешагнули отметку в три миллиона экземпляров (3,1 миллиона экземпляров, если быть точными). Естественно, это важное достижение для столь небольшого коллектива, тем более, что, как справедливо уточняют разработчики, Factorio за всё это время ни разу не принимала участие в распродажах и иных акциях, привлекающих к играм повышенное внимание.

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Поскольку вчера стартовали продажи Steam Deck — устройства, которое имеет высокие шансы стать очень популярным — разработчики из Wube Software объявили, что уже подготовили Factorio к работе на нём. Если верить девелоперам, Steam Deck отлично справляется с Factorio: заряда батареи хватает на 5 часов 45 минут, а производительности достаточно, чтобы обеспечить 60 кадров в секунду.

#factorio
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Детали крупного DLC для симулятора Factorio: сопоставимые с оригиналом размеры, отключаемый контент и сроки выхода
Онлайн Factorio резко вырос после неудачной попытки «отмены» её создателя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
5
Левша, правша или амбидекстр: что влияет на развитие наших моторных навыков
17
Обзор и тест смартфона ZTE Blade A71 стоимостью менее 10 000 рублей
2
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
45
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4
3
Тектоника плит может быть источником жизни на Земле и, возможно, на других планетах тоже
2
Как я борюсь с царапинами на экране телефона
+

Сейчас обсуждают

OsirisD2
20:30
после тебя буду :D
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Денис Синяков
20:30
нам, вернее кормчему надо просто перестать страдать +уйней. Очевидно же, он дол6оеб
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Anatoly Anatolev
20:29
Мокша говорить бомбом
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
OsirisD2
20:29
лучше быть обсосом, чем фашисткой ватой с промытыми мозгами
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
lesik78
20:28
Мало аналитики, надо больше
Сила Xilinx: у компании AMD появится больше средств для возврата инвесторам
Tester Toster
20:28
Ну конечно сидим в место того что бы обоонятся сидим по друг другу стреляем. Вопрос кого черта еще меня не спасли ? Сколько интресно еще дней буду спасть нас страна, которая на втром месте по силе?
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
Вова Огонь
20:27
Пупскик в голубенькой рубашечке, ты хоть автомат в своей жизни держал? ЛОЛка, ты сознание потеряешь и в штаны обдлаешь только от одного вида крови на своём пальчике. Херой причёсанный.
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
OsirisD2
20:26
а ничего, что детей лугандонии убивали сами же лугандоснкие боевики при поддержке России?)
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
1injener
20:26
Ещё один насмотрелся пропаганды
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Максим Ширшов
20:25
Да там эмоции на пустом месте, вот если бы он лет так 8 боролся за жизнь детей ДНР, которые гибли, я бы понял, а так - он просто популист и болтун и попиариться решил.
Инсайдер: в наступающем месяце цены на графические процессоры значительно снизятся
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем