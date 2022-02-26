Частично — ключевое слово.

Как вы уже хорошо знаете, Elden Ring на PC вышла проблемной: плохая оптимизация, ошибки работы античита Easy Anti-Cheat, приводящие к невозможности запуска игры, и другие недочёты. Разработчики из FromSoftware сразу пообещали, что решат проблемы, и вот, сегодня вышло первое пострелизное обновление.

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Оно маленькое, но в нём содержится исправление, частично решающее проблему с запуском игры с Easy Anti-Cheat. Вместе с тем в обновлении улучшена работа мыши, а также уменьшено количество файлов, необходимых для загрузки при посещении новой локации.

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Возможно, после выхода данного обновления пользовательский рейтинг Elden Ring в Steam пойдёт вверх. Прежде же чем рейтинг нормализуется и дойдёт до показателя, хотя бы примерно соответствующего тому, что выставили игре профессиональные обозреватели, разработчикам нужно будет оперативно решить фатальные проблемы с производительностью.