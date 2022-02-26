Хотя, вроде как, за данным форматом распространения игр будущее.

Глава Valve Гейб Ньюэлл дал большое интервью изданию IGN, в рамках которого, в частности, затронул тему подписочных сервисов. По словам Ньюэлла, у Valve пока нет планов по созданию собственного такого сервиса, однако если бы Microsoft предложила ей сотрудничество, то компания с радостью интегрировала бы Game Pass в Steam.

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Напомним, что задача подписочных сервисов — разгрузить геймеров от крупных единоразовых выплат за отдельные игры и заменить эту практику на ежемесячную символическую плату за доступ к крупной «библиотеке». Учитывая, что «разработка игр дорожает» даже тогда, когда под этими заявлениями нет абсолютно никакого экономического фундамента, подписочные сервисы последнее время становятся всё более и более актуальными и популярными. В случае с российским рынком и ценниками на AAA-новинки, зачастую переваливающими за три тысячи рублей, это в перспективе и вовсе может стать единственным экономически целесообразным вариантом обретения лицензионного доступа к играм.