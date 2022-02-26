Вчера состоялся релиз Elden Ring. Геймеров сразу предупредили, что PC-версия в плане частоты кадров будет ограничена шестьюдесятью кадрами в секунду, однако PC-геймеры не были бы собой, если бы хотя бы не попытались исправить допущенный разработчиками недочёт. Так, энтузиасты практически сразу подготовили специальную модификацию, задачей которой является разблокировка частоты кадров в игре.
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Стоит помнить одну важную вещь: поскольку Elden Ring использует Easy Anti-Cheat для проверки игроков в кооперативный и сетевой режим, постарайтесь не пользоваться вышеуказанной модификацией, если собираетесь пользоваться этими режимами. Как античит воспринимает данный мод, детальных отзывов, не говоря уже об их существенной выборке, нет.
Релиз Elden Ring ожидаемо был омрачён проблемами технического характера. Разработчики из FromSoftware знают о проблемах и уже работают над их решением, а пока советуют обновить драйверы видеокарт, ну и, собственно, ждать официальных патчей. Средняя пользовательская оценка Elden Ring в Steam на сегодняшний день — жалкие 66 %. Это, конечно, больше, чем релизные 60 %, но всё равно даже близко не соответствует 97-балльному рейтингу от профессиональных обозревателей. Которые, видимо, намеренно не считают технические проблемы поводом для занижения рейтинга.