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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Моддеры уже разблокировали частоту кадров в PC-версии Elden Ring
Почему этого не сделали официальные разработчики — вопрос, как всегда в таких случаях, открытый.
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Вчера состоялся релиз Elden Ring. Геймеров сразу предупредили, что PC-версия в плане частоты кадров будет ограничена шестьюдесятью кадрами в секунду, однако PC-геймеры не были бы собой, если бы хотя бы не попытались исправить допущенный разработчиками недочёт. Так, энтузиасты практически сразу подготовили специальную модификацию, задачей которой является разблокировка частоты кадров в игре.

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Стоит помнить одну важную вещь: поскольку Elden Ring использует Easy Anti-Cheat для проверки игроков в кооперативный и сетевой режим, постарайтесь не пользоваться вышеуказанной модификацией, если собираетесь пользоваться этими режимами. Как античит воспринимает данный мод, детальных отзывов, не говоря уже об их существенной выборке, нет.

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Релиз Elden Ring ожидаемо был омрачён проблемами технического характера. Разработчики из FromSoftware знают о проблемах и уже работают над их решением, а пока советуют обновить драйверы видеокарт, ну и, собственно, ждать официальных патчей. Средняя пользовательская оценка Elden Ring в Steam на сегодняшний день — жалкие 66 %. Это, конечно, больше, чем релизные 60 %, но всё равно даже близко не соответствует 97-балльному рейтингу от профессиональных обозревателей. Которые, видимо, намеренно не считают технические проблемы поводом для занижения рейтинга.

#fromsoftware #elden ring
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