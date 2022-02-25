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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Valve выпустит для Steam Deck специальную игру по мотивам Portal
Связана она с культовой дилогией головоломок будет лишь в плане сеттинга.
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Сегодня стартовали продажи портативного игрового компьютера Steam Deck от Valve, и компания по такому случаю представила вниманию игроков созданный специально для данного устройства проект под названием Aperture Desk Job. По названию вы уже наверняка поняли, что речь идёт об игре во вселенной Half-Life (Portal), где Aperture Science — это лаборатория исследования природы порталов.

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Технически перед нами небольшая бесплатная игра, которая позволит игрокам ознакомиться с управлением Steam Deck. Разработчики сразу рекомендуют умерить ожидания и не считать Aperture Desk Job своеобразным «Portal 3».

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Релиз запланирован на 1 марта.

#steam #valve #steam deck #aperture desk job
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