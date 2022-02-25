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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Роскомнадзор с сегодняшнего дня начнёт ограничивать доступ к Facebook
В качестве ответных мер.
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События последних двух дней не могли не отразиться на привычном пользовании Сетью. Вчера компания Meta Platforms, Inc. и входящая в её состав социальная сеть Facebook стала ограничивать деятельность официальных аккаунтов четырёх российских средств массовой информации.

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Согласно заявлению представителей Роскомнадзора, подобные действия компании запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Роскомнадзор потребовал от администрации Meta Platforms, Inc. снять ограничения и объяснить причину их введения, но ответа получено не было. Как итог, ведомство с сегодняшнего дня в соответствии с решением Генеральной прокуратуры начинает вводить ответные меры и частично ограничивать доступ к Facebook в России.

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Как уточняют в ведомстве, это далеко не первый случай цензуры в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook: с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая нарушения законодательства.

#facebook #meta
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