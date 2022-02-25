Очень качественно и атмосферно.

Производство ремейков игр серии Resident Evil — хобби не только у официальных разработчиков из Capcom, но и у различных команд самоотверженных энтузиастов. Одна из таких команд занимается созданием ремейка Resident Evil Code Veronica на движке Unity, и сегодня разработчики представили вниманию общественности пятиминутную запись его игрового процесса.

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Фанатский ремейк Resident Evil Code Veronica, если он когда-нибудь доживёт до релиза, будет поддерживать два режима игры — собственно, ремейк, а также классический. В режиме ремейка игроков ждёт расширенный сценарий и камера с видом от первого лица. В классическом режиме — фиксированные углы камеры.

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По словам разработчиков, в ремейке собираются реализовать новые геймплейные механики, кинематографические вставки, загадки и комнаты для сохранений.