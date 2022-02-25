Киберспортивный сегмент не мог не отреагировать на боевые действия, развернувшиеся вчера в Восточной Европе. Сегодня студия Respawn Entertainment сообщила о том, что приостанавливает на неопределённый срок все киберспортивные соревнования в рамках Apex Legends Global Series.
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«В свете разворачивающихся на Украине событий мы приостанавливаем все соревнования ALGS. Информация о том, когда турнир будет возобновлён, появится так скоро, насколько это возможно», — гласит официальное заявление киберспортивного подразделения Respawn.
Аналогичным образом поступила и Riot Games, отложившая проведение третьей недели турнира EMEA Valorant Champions Tour. По словам представителей студии, безопасность сообщества — игроков, комментаторов, персонала и фанатов — является основной задачей организаторов турнира.