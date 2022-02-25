Также для игры готовится второй патч.

Разработчики из студии Frontier Developments представили дополнение для экономической стратегии Jurassic World Evolution 2 по мотивам мультсериала Camp Cretaceous во вселенной «Парка юрского периода».

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Всё дополнение посвящено динозаврам: есть пара новых видов, есть несколько скинов для уже представленных в игре, а также запланированы особые варианты внешнего вида для уже существующих.

Само дополнение для Jurassic World Evolution 2 должно выйти 8 марта на ПК и консолях, оригинальная игра вышла в ноябре прошлого года и сумела набрать весьма хорошие отзывы в Steam. Рейтинг в магазине Valve — 80 % на основании более 7 тысяч материалов пользователей.

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Также разработчики сообщают о выходе 8 марта специального патча с дежурными правками, изменением баланса и небольшим набором косметических предметов. Подробности можно прочитать на официальном сайте проекта.