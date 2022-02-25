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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Elden Ring о технических проблемах игры: обновите драйверы, ждите патчей
Топорно, но, в целом, правильно. Других опций у нас и нет.
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Как вам всем уже хорошо известно, релиз Elden Ring, как, к сожалению, и следовало ожидать от современного AAA-проекта, не прошёл без изъянов. Игроки массово жалуются на технические недоработки, ужасающую оптимизацию (вернее, отсутствие оной) при совсем не оправдывающей это графике, и прочие, уже мелкие недочёты. Как следствие, на текущий момент Elden Ring встречает нас в Steam постыдным 60-процентным пользовательским рейтингом, и естественно, что FromSoftware вместе с Bandai Namco не могли не отреагировать.

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В сегодняшней публикации разработчики сообщили, что в курсе проблем, работают над их решением, а также приносят свои извинения за предоставленные неудобства. В целом FromSoftware рекомендует ждать официальных обновлений, а до тех пор в качестве своеобразной полумеры в деле решения проблем с производительностью может служить обновление драйверов своих видеокарт.

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Разработчикам известно о проблемах с Easy Anti-Cheat, из-за чего игра попросту отказывается запускаться. По их словам, это связано с использованием двухбайтовых символов в имени пользователя Steam. Обновление, которое решит эту проблему, уже на подходе. Многочисленные другие ошибки уже также активно исправляются.

#bandai namco #fromsoftware #elden ring
4
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Elden Ring получила жалкий 60-процентный пользовательский рейтинг в Steam
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