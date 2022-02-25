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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
По мотивам Dying Light сделают настольную игру
Отвечать за неё будет тот же коллектив, что «настолизировал» Frostpunk.
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Мало для кого секрет, что Dying Light сейчас является самой известной и прибыльной зомби-франшизой. И пока данный статус сохраняется, этим надо пользоваться. Вот Techland с партнёрами и пользуется: сегодня стало известно о том, что в производстве по мотивам зомби-вселенной находится настольная игра Dying Light The Board Game.

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Непосредственно за воплощение проекта в жизнь отвечает Glass Cannon Unplugged — тот же коллектив, который в своё время адаптировал в «настолке» замечательный градостроительный выживач Frostpunk.

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Никаких подробностей настольной адаптации Dying Light пока нет, но с нами обязательно поделятся ими в будущем. Не исключено, что как и настолка по Frostpunk, Dying Light The Board Game пройдёт через кампанию по сбору средств на Kickstarter.

#techland #dying light #dying light the board game #glass cannon unplugged
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