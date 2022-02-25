Пропавшей неожиданно для них самих.

Некоторое время назад хоррор Agony, в котором было столько контента с пометкой «18+», что разработчикам пришлось всё это спешно вырезать, чтобы получить хотя бы минимальный шанс на место на прилавках в Steam, лишился своей нецензурированной версии, дополнившей оригинальный проект в качестве отдельной опции в библиотеке игроков.

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Исчезновение версии Agony в том виде, в котором её изначально видели разработчики, стало неожиданным и для самой студии Madmind, и вот, спустя несколько дней после случившегося разработчики объявили, что работают с администрацией Steam над решением сложившейся ситуации.

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Напомним, что Agony вышла в свет в 2018 году. К сожалению, ничем кроме своего скандального статуса проект больше не запомнился. Оценки — критически низкие, вовлечённость геймеров — никакая, перспектив — нет.