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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы скандального хоррор Agony работают над возвращением в Steam версии игры без цензуры
Пропавшей неожиданно для них самих.
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Некоторое время назад хоррор Agony, в котором было столько контента с пометкой «18+», что разработчикам пришлось всё это спешно вырезать, чтобы получить хотя бы минимальный шанс на место на прилавках в Steam, лишился своей нецензурированной версии, дополнившей оригинальный проект в качестве отдельной опции в библиотеке игроков.

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Исчезновение версии Agony в том виде, в котором её изначально видели разработчики, стало неожиданным и для самой студии Madmind, и вот, спустя несколько дней после случившегося разработчики объявили, что работают с администрацией Steam над решением сложившейся ситуации.

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Напомним, что Agony вышла в свет в 2018 году. К сожалению, ничем кроме своего скандального статуса проект больше не запомнился. Оценки — критически низкие, вовлечённость геймеров — никакая, перспектив — нет.

#agony #madmind
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