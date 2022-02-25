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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition получит на следующей неделе несколько патчей
Но их состав не называется.
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Компания Rockstar Games сообщила на своей странице в Twitter о намерении выпустить несколько важных апдейтов для скандально известного сборника ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Последняя, как мы помним, жутко страдала от технических сбоев сразу после выхода.

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Новые патчи будут выходить для ремастеров GTA уже на следующей неделе. По «твиту» становится понятно, что разработчики готовят сразу несколько апдейтов, все они должны появиться в период с 28 февраля по 6 марта.

К сожалению, состав самих обновлений не указывается, но разработчики поблагодарили всех игроков за поддержку.

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Напомним, Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition вышел 11 ноября прошлого года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

#rockstar #grand theft auto
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ахахах
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это ты кидай недоссылки,а там я написал где это написано
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Ссылку на эту новость в студию !
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я новости в час ночи того дня читал на риановостях по доллару.Ну будет скачок до конца февраля -90 доллар,а потом всё это дело уляжется
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GENOCIY
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