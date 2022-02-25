Постапокалиптическая стратегия Endzone — A World Apart, быть может, и не получила тотального общественного признания, а её оценки оставляют желать лучшего, но контентная поддержка проекта продолжается. Несколько часов назад разработчики анонсировали новое дополнение-сиквел под названием Distant Places.
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Дополнение расскажет о том, как наша выжившая после катастрофы цивилизация восстановилась и, решив все проблемы, связанные с выживанием, задалась вопросом — «Что же дальше?». Сюжет Distant Places расскажет об исследовании загадочных земель за пределами известной карты: нам предстоит покинуть своё процветающее и безопасное поселение, чтобы найти других выживших и сделать массу открытий.
В рамках аддона нас ждёт дюжина масштабных сюжетных экспедиций, новые технологии, которые можно применить на благо своей цивилизации, ну и, естественно, интересные повествовательные повороты.
Релиз Distant Places запланирован на второй квартал текущего года (апрель—июнь).