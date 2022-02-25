Когда жизнь возвращается в норму.

Постапокалиптическая стратегия Endzone — A World Apart, быть может, и не получила тотального общественного признания, а её оценки оставляют желать лучшего, но контентная поддержка проекта продолжается. Несколько часов назад разработчики анонсировали новое дополнение-сиквел под названием Distant Places.

реклама

Дополнение расскажет о том, как наша выжившая после катастрофы цивилизация восстановилась и, решив все проблемы, связанные с выживанием, задалась вопросом — «Что же дальше?». Сюжет Distant Places расскажет об исследовании загадочных земель за пределами известной карты: нам предстоит покинуть своё процветающее и безопасное поселение, чтобы найти других выживших и сделать массу открытий.

В рамках аддона нас ждёт дюжина масштабных сюжетных экспедиций, новые технологии, которые можно применить на благо своей цивилизации, ну и, естественно, интересные повествовательные повороты.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Релиз Distant Places запланирован на второй квартал текущего года (апрель—июнь).