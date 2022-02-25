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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Градостроительная стратегия Endzone — A World Apart получит ещё одно дополнение-сиквел
Когда жизнь возвращается в норму.
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Постапокалиптическая стратегия Endzone — A World Apart, быть может, и не получила тотального общественного признания, а её оценки оставляют желать лучшего, но контентная поддержка проекта продолжается. Несколько часов назад разработчики анонсировали новое дополнение-сиквел под названием Distant Places.

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Дополнение расскажет о том, как наша выжившая после катастрофы цивилизация восстановилась и, решив все проблемы, связанные с выживанием, задалась вопросом — «Что же дальше?». Сюжет Distant Places расскажет об исследовании загадочных земель за пределами известной карты: нам предстоит покинуть своё процветающее и безопасное поселение, чтобы найти других выживших и сделать массу открытий.

В рамках аддона нас ждёт дюжина масштабных сюжетных экспедиций, новые технологии, которые можно применить на благо своей цивилизации, ну и, естественно, интересные повествовательные повороты.

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Релиз Distant Places запланирован на второй квартал текущего года (апрель—июнь).

#endzone a world apart #assemble entertainment #gentlymad
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