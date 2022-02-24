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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдер: Sony уже почти готова запустить свой подписной сервис-конкурент Game Pass
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О том, что Sony готовит свой собственный подписной сервис под кодовым названием Spartacus, в рамках которого за определённую символическую ежемесячную плату будет предоставлять игрокам доступ к своей библиотеке, нам из слухов и утечек известно уже очень давно. Пора бы уже планам стать реальностью, и, похоже, Sony скоро это осуществит. По крайней мере, такой информацией располагает инсайдер Джефф Грабб.

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По его сведениям, Sony уже почти готова к запуску Spartacus. На старте в сервисе, опять же, как передаёт инсайдер, будет доступно три тарифных плана:

  • Базовый — с доступом исключительно к ежемесячной подборке игр, за $10 в месяц;
  • Расширенный, Экстра — за $13 Sony предоставит вам доступ к трём десяткам игр;
  • Премиум — всё то же самое, что в «Экстра», только ещё дополнительно доступ к облачному стримингу игр и к специальной подборке классических «тайтлов». Что входит в понятие «классики», Грабб пока сказать не готов. Стоимость — $16 в месяц.
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Вероятно, информация получит подтверждение или опровержение уже в ближайшее время.

#sony
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