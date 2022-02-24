Все были бы только рады.

На сегодняшний день в игровом сообществе наблюдается консенсус в отношении современных игр серии Fallout: геймеры считают лучшей частью франшизы именно New Vegas, разработанный студией Obsidian Entertainment, которая после данного проекта, собственно, и получила всенародную любовь.

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С момента выхода «Вегаса» прошло уже больше одиннадцати лет, и всё это время существует запрос на продолжение. Похоже, что в перспективе он всё-таки будет удовлетворён: как сообщил инсайдер и по совместительству журналист издания VentureBeat Джефф Грабб, Microsoft начала вести переговоры с Obsidian Entertainment на тему New Vegas 2.

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По информации Грабба, Microsoft заинтересована в том, чтобы выпустить новую Fallout New Vegas, и уверена в том, что проект может стать успешным. Важно помнить, что Obsidian уже несколько лет является частью внутренних студий Microsoft, так что велика вероятность того, что переговоры закончатся позитивно.