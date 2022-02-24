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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Ролевой киберпанк-экшен The Ascent получил точную дату релиза на консолях PlayStation
В следующем месяце, если что.
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Ролевой киберпанк экшен The Ascent в следующем месяце появится на консолях PlayStation обоих поколений. Ранее этот проект считался временным эксклюзивом Xbox (но на ПК он тоже вышел). Точна дата появления игры от Neon Giant уже назвала — 24 марта.

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Изначально The Ascent появился на ПК, Xbox One, а также Xbox Series X|S ещё 29 июля прошлого года. В Steam у него есть 77 % рейтинга на основании более 11 тысяч отзывов. Анонс даты релиза на PS4 и PS5 был сопровождён трейлером, который YouTube не допускает для просмотра со страниц сайта — только на самом сервисе.

The Ascent — ролевой экшен, представленный одиночным и кооперативным режимом. Проект рассказывает историю подневольного «Асцент Груп», крупнейшей корпорации на планете Велес, которая владеет «всем и вся». В какой-то момент корпорация прекращает своё существование, это приводит к тотальному переделу сфер влияний в обществе. Системы безопасности выходят из строя, конкуренты стремятся захватить власть, а преступные группировки — занять доминирующее положение на чёрном рынке.

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В общем, всё непросто. Главному герою придётся остановить захватчиков и самолично во всём разобраться.

#the ascent #neon giant #curve games
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