Всё стандартно и симпатично.

Три с половиной часа (пять с половиной — на PC) осталось до выхода Elden Ring, и первые игровые издания уже публикуют соответствующие видеоролики. Связано это как со снятием эмбарго, так и с объективной бессмысленностью сохранения «тайны», поскольку игра во всех часовых поясах выходит ровно в полночь, поэтому в восточных регионах геймеры уже давно приступили к прохождению.

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Издание IGN, например, опубликовало 23-минутный ролик, в котором демонстрирует исследование локаций Междуземья, общение с неигровыми персонажами, в том числе с торговцами, у которых можно прикупить полезные материалы. Естественно, продемонстрировали и сражения с оппонентами, но их доля в общей продолжительности видеоролика совсем незначительна.