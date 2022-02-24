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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Первые 23 минуты игрового процесса Elden Ring: исследование, сражения и общение с NPC
Всё стандартно и симпатично.
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Три с половиной часа (пять с половиной — на PC) осталось до выхода Elden Ring, и первые игровые издания уже публикуют соответствующие видеоролики. Связано это как со снятием эмбарго, так и с объективной бессмысленностью сохранения «тайны», поскольку игра во всех часовых поясах выходит ровно в полночь, поэтому в восточных регионах геймеры уже давно приступили к прохождению.

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Издание IGN, например, опубликовало 23-минутный ролик, в котором демонстрирует исследование локаций Междуземья, общение с неигровыми персонажами, в том числе с торговцами, у которых можно прикупить полезные материалы. Естественно, продемонстрировали и сражения с оппонентами, но их доля в общей продолжительности видеоролика совсем незначительна.

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1
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Dmitry Mitry
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Первые 23 минуты игрового процесса Elden Ring: исследование, сражения и общение с NPC
Михаил
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