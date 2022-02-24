Это приятный клон They Are Billions, если что.

Разработчики стратегии с элементами выживания Age of Darkness продолжают пополнять свой продукт новым контентом. Так, в свежем обновлении проект получил новый тип юнитов — пикинеры. Они способны эффективно уничтожать врагов и наносить урон сразу трём юнитам за один удар.

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Апдейт внёс кое-какие изменения в геймплей: отключаемую паузу, улучшенную лесопилку и кое-что по мелочи. Подробности можно увидеть в свежем трейлере, обнародованном разработчиками.

Напомним, Age of Darkness — стратегия в реальном времени в жанре «тёмное фэнтези», где нужно освещать территории, строить и защищать последний оплот человечества от полчищ Кошмаров (именно так — с большой буквы).

Официальное описание к игре:

«Приготовьтесь встретить настоящее цунами из кошмаров лицом к лицу. Технология собственной разработки под названием SwarmTech позволяет отображать в игре более 70 000 вражеских боевых единиц одновременно. Эти легионы врагов прорываются из бурлящих энергией хаоса трещин в земле, дабы укрепить “Завесу”.

Освещайте сложную процедурно сгенерированную карту с множеством деталей, чтобы отвоевать территории у «Завесы» — живого тумана смерти, скрывающего врагов и вытягивающего жизнь из ваших солдат. Держать оборону против этого кошмара не для слабых духом.»

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Стратегия с элементами выживания Age of Darkness доступна в раннем доступе Steam. На момент публикации данного материала у проекта там было 88 % положительных отзывов из более 3 тысяч написанных.