Время идёт, ситуация в мире накаляется, а практика раздачи бесплатных игр в Epic Games Store сохраняется. С сегодняшнего дня все желающие могут забрать в сервисе в качестве подарка приятную и очень милую ролевую инди-игру Cris Tales.
реклама
На следующей неделе в Epic Games Store нас ждут сразу три подарка; впрочем, по своему уровню суммарно они едва тянут на один: Black Widow Recharged и Centipede Recharged, абстрактные симуляторы паука и насекомого соответственно. Третьим подарком станет «Эпический набор Следопыта» для Dauntless.
Подарки в EGS будут раздаваться как минимум до конца текущего года. Хотели создать магазин-конкурент Steam, а получился — раздатчик бесплатных игр.