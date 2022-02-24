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Новости Software Михаил Андреев
Триллер Twin Mirror не оправдал ожиданий Dontnod, зато Vampyr демонстрирует долгосрочный успех
Компания коротко поведала о планах на будущее.
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В настоящее время Dontnod Entertainment не только совершенствуется в деле производства видеоигр, но и пробует себя в роли игрового издателя. В связи с этим у компании появилась обязанность публиковать финансовые отчёты, в последнем из которых — опубликованном сегодня — мы и попытаемся разобраться.

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Итак, Dontnod довольна результатами игр из своего «бэк-каталога»: достойными тиражами продолжают продаваться такие проекты, как Vampyr, а также серия Life is Strange, включая сборник ремастеров.

Что французскую компанию не устраивает, так это результаты её триллера Twin Mirror, которая с момента релиза смогла окупиться лишь на три четверти от вложенных в её производство средств. Стоит напомнить, что первое время Twin Mirror распространялась на PC эксклюзивно в Epic Games Store в обмен на финансовые гарантии, так что для Dontnod всё в итоге сложилось гораздо лучше, чем могло бы сложиться. А вот то, что Epic Games в данном случае, скорее всего, прогадала, это уже проблемы не Dontnod.

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В настоящее время сама Dontnod, а также сторонние студии, с которыми она заключила издательские договоры, в общей сложности трудятся над восемью новыми играми. Подробностей о них, за исключением того, что компания рассчитывает выпустить их до 2025 года, пока нет.

#dontnod entertainment #twin mirror
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