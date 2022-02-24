Elden Ring ещё не вышла, но для неё уже выпускают обновления. Делается это для того, чтобы первые игроки, которые через считанные часы — в ночь с 24 на 25 февраля — уже установили обновлённую версию игры, в которую включены некоторые важные изменения и исправления.
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Обновление версии 1.02 содержит в себе улучшенные элементы управления (интерфейс), исправления текста, улучшение баланса, исправление недочётов с работой неигровых персонажей, а также, что самое важное, повышает стабильность работы Elden Ring, решая проблему, приводившую к падению частоты кадров при определённых обстоятельствах.
Напоминаем, что релиз Elden Ring состоится сегодня в полночь по московскому времени на консолях и в 02:00 — на PC. Игра уже получила запредельно высокие оценки от прессы, окрестившей новинку лучшим проектом за всю историю студии FromSoftware. Ну, а насколько это правда, узнаем уже от простых игроков через несколько часов.e