Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В предрелизном обновлении Elden Ring улучшили стабильность работы игры
Ранее разработчики просили обозревателей не упоминать производительность игры до релиза.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Elden Ring ещё не вышла, но для неё уже выпускают обновления. Делается это для того, чтобы первые игроки, которые через считанные часы — в ночь с 24 на 25 февраля — уже установили обновлённую версию игры, в которую включены некоторые важные изменения и исправления.

реклама

Обновление версии 1.02 содержит в себе улучшенные элементы управления (интерфейс), исправления текста, улучшение баланса, исправление недочётов с работой неигровых персонажей, а также, что самое важное, повышает стабильность работы Elden Ring, решая проблему, приводившую к падению частоты кадров при определённых обстоятельствах.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Напоминаем, что релиз Elden Ring состоится сегодня в полночь по московскому времени на консолях и в 02:00 — на PC. Игра уже получила запредельно высокие оценки от прессы, окрестившей новинку лучшим проектом за всю историю студии FromSoftware. Ну, а насколько это правда, узнаем уже от простых игроков через несколько часов.

e
#bandai namco #fromsoftware #lden ring
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Мрачный волшебный мир в релизном трейлере Elden Ring
97 баллов из 100: появились первые оценки Elden Ring
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
28
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
16
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
11
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
12
О проблемах современной игровой журналистики
48
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
3
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
5
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
17:57
https://pikabu.ru/story/pikabu_i_botyi_8860371 https://pikabu.ru/story/yekonomike_rossii_trendets_tem_vremenem_botyi_v_kommentariyakh_8865419
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
N1ghtwish
17:56
Что ты запоешь, когда он будет за 100+, а за 150+? Память то, как у рыбки, в 14м году рубль обвалился только через полгода.
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
Axary
17:56
"Ну нет мозгов в 27 лет работать на благо общества." Да-да, девчонка настолько глупая, что зарабатывает по 15 000 000$ в год. Ей принадлежат сеть заправочных станций, сеть супермаркетов и компания по ...
Платформа Twitch окончательно заблокировала скандально известную стримершу под ником Amouranth
Крипто Папа
17:55
Что бы сохранить свой сбережения инвесторы начали скупать цифровые активы в метавселенной Centrland. Сейчас на форумах идёт обсуждение сохранения активов на виртуальные активы в метавселенной https://...
Рынок криптовалют потерял $200 млрд, а эксперты Cryptonews ожидают падения Биткоина ниже $30 000
Shad
17:55
тем кто выбирает карту по сотне видео о ремонте карт - остается разве что смотреть сотню видео как карты эксплуатируют
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
GENOCIY
17:53
так вас уже это не касается.. все что у вас есть на складах это все чем вы будете польщоватся ближайщие 10 лет..вам болше никто не продаст Американских процессоров и видеокарт )
Даже вернув себе технологическое превосходство, Intel не сможет остановить увеличение доли рынка AMD
Infinity78
17:53
ты дебил?
Известная пиратская группа CODEX объявила о прекращении своей деятельности
Денис Мельник
17:53
Что бы сохранить свой сбережения инвесторы начали скупать цифровые активы в Метавселенной Centrland. Сейчас на форумах идёт обсуждение сохранения активов на виртуальные активы в метавселенной https://...
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
Володимир Валентинович Сівко
17:53
Что значит все? Раздают одну игру в неделю уже 3 года.
Bethesda отказывается от своего загрузчика Bethesda.net — все игры и данные перенесут в Steam
N1ghtwish
17:52
По твоей 15-рублевой логике, в 1941м тоже была "спеоперация по зачистке от %name%". Войну же не объявляли.
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем