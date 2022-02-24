Ранее разработчики просили обозревателей не упоминать производительность игры до релиза.

Elden Ring ещё не вышла, но для неё уже выпускают обновления. Делается это для того, чтобы первые игроки, которые через считанные часы — в ночь с 24 на 25 февраля — уже установили обновлённую версию игры, в которую включены некоторые важные изменения и исправления.

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Обновление версии 1.02 содержит в себе улучшенные элементы управления (интерфейс), исправления текста, улучшение баланса, исправление недочётов с работой неигровых персонажей, а также, что самое важное, повышает стабильность работы Elden Ring, решая проблему, приводившую к падению частоты кадров при определённых обстоятельствах.

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Напоминаем, что релиз Elden Ring состоится сегодня в полночь по московскому времени на консолях и в 02:00 — на PC. Игра уже получила запредельно высокие оценки от прессы, окрестившей новинку лучшим проектом за всю историю студии FromSoftware. Ну, а насколько это правда, узнаем уже от простых игроков через несколько часов.