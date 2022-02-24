Дата теперь неизменна.

Когда разработчики LEGO Star Wars The Skywalker Saga в прошлом году отложили релиз своего творения на неопределённый срок, трудно было предположить, что этот «неопределённый срок» окажется таким быстрым. Уже в январе этого года была объявлена дата релиза — 5 апреля, а теперь проект отправился в печать, или, если использовать откровенно нелепую кальку с английского языка, «ушёл на золото».

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Технически это означает, что работа над игрой полностью завершена, а дата её релиза уже неизменна. Безусловно, всякое может быть — форс-мажоры никто не отменял — но их вероятность в игровой индустрии весьма маловероятна.

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LEGO Star Wars The Skywalker Saga разрабатывается для PC, консолей Sony и Microsoft прошлого и текущего поколений, а также для гибридной консоли Nintendo Switch.