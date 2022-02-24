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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Пользователи Twitch за январь посмотрели в сервисе более двух миллиардов часов прямых трансляций
Twitch продолжает пожинать плоды пандемии.
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Партнёры Twitch из компании StreamElements совместно с аналитиками из Rainmaker.gg поделились статистикой просмотров прямых трансляций в сервисе за январь этого года. Итак, за прошлый месяц пользователи Twitch в общей сложности потратили на просмотр разнообразного игрового (и не очень) контента более двух миллиардов часов. Это самый высокий показатель просмотров с мая прошлого года.

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Хотя Twitch остаётся преимущественно сервисом для прямых трансляций игрового процесса и всего, что хотя бы косвенно с ним связано, но традиционно самой востребованной категорией в сервисе остаётся «Общение» (Just Chatting), на долю которой приходится 279 миллионов часов просмотров.

За «Общением» следуют категории League of Legends, Grand Theft Auto V и Escape from Tarkov с 179 млн, 149 млн и 91 млн часов просмотров соответственно.

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Рекордный рост просмотров — 842 % — зафиксирован в категории Rust: в декабре 2021 года статистика сообщала о 6,7 млн часов просмотров геймплея данного выживача, тогда как в январе 2022-го — уже о 63 миллионах.

#twitch
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