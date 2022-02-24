Предпочитающие проверять игры на «вшивость» при помощи известных файлообменных ресурсов геймеры не понаслышке знают, кто такие CODEX. Что ж, с сегодняшнего дня можно сохранить о данном коллективе Робин Гудов нашего времени тёплые воспоминания: группа объявила о прекращении своей деятельности. Последней «работой» CODEX стало дополнение «Свадебные истории» к симулятору жизни The Sims 4.
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По словам представителей группы, она создавалась в качестве конкурента другому коллективу — RELOADED — однако реальность сложилась таким образом, что последняя довольно быстро прекратила свою деятельность, оставив CODEX, по сути, монополистом. В такой ситуации работа коллективу быстро наскучила, вот они и объявили о сворачивании деятельности.
За годы своего существования CODEX обеспечила малоимущим или просто принципиальным геймерам доступ к тысячам самых разных игр, в том числе и защищённых популярной DRM-защитой Denuvo.