Дескать, скучно им без конкуренции. А как же «правое» дело?

Предпочитающие проверять игры на «вшивость» при помощи известных файлообменных ресурсов геймеры не понаслышке знают, кто такие CODEX. Что ж, с сегодняшнего дня можно сохранить о данном коллективе Робин Гудов нашего времени тёплые воспоминания: группа объявила о прекращении своей деятельности. Последней «работой» CODEX стало дополнение «Свадебные истории» к симулятору жизни The Sims 4.

реклама

По словам представителей группы, она создавалась в качестве конкурента другому коллективу — RELOADED — однако реальность сложилась таким образом, что последняя довольно быстро прекратила свою деятельность, оставив CODEX, по сути, монополистом. В такой ситуации работа коллективу быстро наскучила, вот они и объявили о сворачивании деятельности.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

За годы своего существования CODEX обеспечила малоимущим или просто принципиальным геймерам доступ к тысячам самых разных игр, в том числе и защищённых популярной DRM-защитой Denuvo.