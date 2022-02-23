Разработчики из Asobo Studio совместно с издательством Focus Entertainment представили коллекционное издание A Plague Tale: Requiem. Купить его можно будет только на официальном сайте издательствам за $189,99.
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В состав «коллекционки» входит физическая копия игры в уникальной обложке, фигурка с героями Амицией и Гуго (высота около 21 см), виниловая пластинка с саундтреком, металлическая брошь Гуго и три литографии.
Дополнительно в состав издания войдёт Protector Pack («Набор Защитника»), там будет следующий внутриигровой контент: скин для арбалета, дополнительный материал для крафта, эксклюзивные косметические предметы для главной героини Амиции.
Напомним, релиз A Plague Tale: Requiem должен состояться в текущем году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Подписчикам сервиса Game Pass игра будет доступна в день своего выхода.