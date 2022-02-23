Но ничего особо важного в нём не содержится.

Guerilla Games спустя всего пять дней после релиза Horizon Forbidden West уже снабдила проект первым пострелизным обновлением версии 1.05. Патч небольшой, да и включённые в его состав исправления — отнюдь не первой важности. В основном они касаются откровенных ошибок вроде застревания Элой в текстурах, появлениях персонажей из ниоткуда и прочих мелочей. Тем не менее, обновление вышло, и это необходимо отметить.

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Разработчикам известно о проблемах с графикой в игре вроде мерцания, неполной прогрузки текстур и засвечивания экрана при движении камерой. Сейчас коллектив в режиме высокого приоритета работает над решением данных недоработок.

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Horizon Forbidden West — эксклюзив PlayStation 4 и PlayStation 5. Возможно, в перспективе новинка повторит судьбу своей предшественницы и тоже заглянет на персональные компьютеры.