Некоторое время назад Ubisoft объявила о том, что следующий турнир Six Major по Rainbow Six Siege пройдёт в Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты. Своё решение компания аргументировала тем, что в ближневосточном и североафриканском регионах наблюдается стремительный рост числа геймеров.
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К сожалению, Ubisoft не предусмотрела один немаловажный момент, в результате чего её решение было раскритиковано крикливым меньшинством геймеров, заявивших, что в ОАЭ регулярно нарушаются права представителей ЛГБТК-сообщества. Пламя «протеста» довольно быстро разгорелось до состояния пожара, и Ubisoft решила пойти на попятную, объявив о смене локации следующего Six Major.
February 22, 2022
Где теперь пройдёт соревнование, пока неизвестно. Зато известно, что многие арабские геймеры посчитали вышеуказанное решение оскорбительным, а саму Ubisoft — идущей на поводу у стереотипов.