В конце прошлого года на PC спустя двадцать лет после консолей вышла Baldur’s Gate Dark Alliance. Естественно, останавливаться на достигнутом представители Black Isle Studios не будут, и вот, сегодня объявили о том, что уже в этом году до персональных компьютеров доберётся и Dark Alliance II.
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Строго говоря, из публикации студии не вполне ясно, о чём идёт речь — просто о портировании игры на PC или же дополнительно о её графическом улучшении. Известно лишь, что проект выйдет «раньше, чем мы думаем». Больше никаких официальных подробностей нет.
Изначально Baldur’s Gate Dark Alliance II вышла на консолях Xbox и PlayStation 2 в далёком 2004 году. Проект основан на третьей редакции Dungeons & Dragons и в своё время получил относительно высокие оценки.