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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: новая Call of Duty прервёт ежегодный цикл выпуска игр серии
Но не рассчитывайте, что так будет всегда. Акция, по всей видимости, одноразовая.
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В настоящее время в отношении новой игры серии Call of Duty известны только слухи. Согласно неподтверждённой информации, новинка станет продолжением Modern Warfare (2019) и отправит игроков в Колумбию с целью противостояния могущественному наркокартелю. С «серой моралью» и прочими полюбившимися фанатам франшизы нововведениями. Теперь журналист издания Bloomberg и по совместительству авторитетный инсайдер Джейсон Шрайер дополнил известную об игре информацию несколькими пунктами.

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Итак, начиная с 2005 года Activision делала всё возможное, чтобы игры серии Call of Duty выходили ежегодно, за что франшизу, собственно, и прозвали конвейером. Согласно располагаемой Шрайером информации, ситуация как минимум один раз изменится. В этом году всё пройдёт по плану, а вот условная Call of Duty 2023 на своё «выступление» опоздает.

Насколько известно Шрайеру, данное решение связано с желанием подольше обеспечить контентную поддержку запланированному к релизу в этом году сиквелу перезапуска Modern Warfare и с откровенной неудачей прошлогодней Call of Duty Vanguard. Очевидно, в Activision хотят усвоить уроки и пресечь возможное повторение столь печальных последствий. Таким образом, цикл производства Call of Duty будет нарушен впервые за восемнадцать лет.

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Неясно, является ли вышеизложенное изменение следствием скорого слияния Activision Blizzard с игровым крылом Microsoft, которая наверняка захочет сильнее контролировать наиболее «ходовые» франшизы холдинга. Напомним, что компании объявили о сделке в прошлом месяце, создав самый мощный информационный фон в игровой индустрии как минимум на весь ближайший год. Сумма сделки составит почти $70 млрд, однако прежде чем она вступит в силу, её сначала должны одобрить антимонопольные органы. Все юридические проволочки компании рассчитывают завершить к июлю 2023-го. Как раз к году релиза героини данной заметки.

#activision #activision blizzard
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