К вопросу о том, почему гейминг уходит в «мобилки».

Аналитическая фирма Sensor Tower, промышляющая сбором сведений о финансовых показателях различных (в основном, мобильных) видеоигр, поделилась списком наиболее прибыльных видеоиграх за январь текущего года.

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Мало для кого это станет сюрпризом, но безусловный лидер за январь — PUBG Mobile, заработавшая за первый месяц 2022 года свыше 237 миллионов долларов. Почти две трети дохода — 64 % — приходятся на китайскую версию PUBG Mobile, которая в Поднебесной локализована и адаптирована как Game For Peace.

На втором месте с $233 миллионами расположился ещё один мобильный, как выражаются молодые игрожуры, «тайтл» — Honor of Kings. Почти вся выручка — 96 % — пришлась на Китай. На третьем месте расположилась Genshin Impact, за ней Candy Crush Saga, ну и замкнула пятёрку лидеров Roblox.

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Наиболее загружаемыми (не то же самое, что прибыльность) играми января стали: Garena Free Fire, Subway Surfers, Roblox, Candy Crush Saga и Race Master 3D. Ничего страшного, если большая часть этих названий вам ни о чём не говорят.