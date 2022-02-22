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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Bethesda отказывается от своего загрузчика Bethesda.net — все игры и данные перенесут в Steam
Случится это уже в апреле.
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За годы существования игровой индустрии на персональных компьютерах расплодилось немыслимое количество программ-загрузчиков («лаунчеров» или «лончеров», от англ. launcher): каждый уважающий себя, но не свою аудиторию издатель/разработчик считал своим долгом снабдить себя собственным магазином и, как следствие, «лончером». Что ж, в апреле ситуация слегка повернётся вспять: об отказе от своего сервиса объявила компания Bethesda Softworks.

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Формально клиент Bethesda.net не является обязательным для запуска игр компании. Возможно, именно по этой причине руководство и осознало отсутствие необходимости в нём. Решение вступит в силу в начале апреля, а для всех, кто использовали Bethesda.net по назначению, будет сформирована программа миграции — все игры, дополнения, достижения, файлы сохранений и прочие данные будут перенесены в Steam.

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Хотя решение вступит в силу в апреле, Bethesda.net продолжит работать до мая, после чего система будет полностью отключена и станет непригодной для запуска игр. «Трансфер» эксклюзивен для Steam. Так что если у вас по каким-то непонятным причинам отсутствует учётная запись самого известного и крупного сервиса цифровой дистрибуции игр, то её нужно будет создать.

#bethesda softworks
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Bethesda отказывается от своего загрузчика Bethesda.net — все игры и данные перенесут в Steam
Taketon
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Bethesda отказывается от своего загрузчика Bethesda.net — все игры и данные перенесут в Steam
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