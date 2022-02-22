Разработчики из Piranha Bytes представили вниманию общественности свежий видеоролик, посвящённый рассказу о мире, сюжете и особенностях ELEX II. В четырёхминутном видео нам поведали об особенностях Магалана, его политической обстановке, а также о том, как упростить здесь своё пребывание.
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Магалан раздирается внутренними распрями: многочисленные группировки (фракции) не хотят уживаться друг с другом, что только усложняет положение дел. Вступление в определённую фракцию полезно: вместе с признанием вы также получите доступ к продвинутому оружию и экипировке, что в значительной мере упростит выживание на недружелюбной планете.
Релиз ELEX II назначен на первое марта. Проект оценён в 1 999 рублей, что, конечно, многовато для его уровня; с другой стороны, хоть это и психологически болезненно, взгляните на курс валют. И всё встанет на свои места.