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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мрачный волшебный мир в релизном трейлере Elden Ring
Ну, хотя бы не за месяц до релиза.
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Уже завтра начнут появляться первые обзоры на Elden Ring, а в пятницу долгожданная игра доберётся до всех целевых платформ. По такому случаю Bandai Namco и FromSoftware опубликовали сегодня сопутствующий релизный видеоролик, в котором показали волшебный мир Междуземья, а также опасности и испытания, с которыми придётся столкнуться главному герою.

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Elden Ring выйдет 25 февраля в 00:00 по московскому времени на консолях и в 02:00 — на персональных компьютерах. Важно помнить, что игра будет выходить в полночь во всех часовых поясах; проще говоря, по очереди. Так что опасайтесь спойлеров, если это для вас в самом деле важно.

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#bandai namco #fromsoftware #elden ring
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