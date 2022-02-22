Впрочем, об обратном никто никогда не заявлял.

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Цифровой магазин GOG оставил комментарий насчёт официальной поддержки портативного ПК от Valve — соответствующая информация была представлена в микроблоге.

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Эта самая поддержка не будет организована на официальном уровне, но у пользователей будет шанс воспользоваться открытой архитектурой платформы устройства и установить на неё Windows.

There's no official GOG support for SteamDeck. But since the device has an open architecture, as we understand, you can install Windows and as such also run GOG games. — GOG.COM (@GOGcom) February 21, 2022

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Напомним, продажи Steam Deck стартуют 25 февраля в отдельных странах. В первой волне России не будет — может быть, местные дистрибьюторы смогут договориться об официальных поставках карманного ПК позднее.