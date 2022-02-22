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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Steam Deck не получит официальную поддержку GOG
Впрочем, об обратном никто никогда не заявлял.
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Цифровой магазин GOG оставил комментарий насчёт официальной поддержки портативного ПК от Valve — соответствующая информация была представлена в микроблоге.

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Эта самая поддержка не будет организована на официальном уровне, но у пользователей будет шанс воспользоваться открытой архитектурой платформы устройства и установить на неё Windows.

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Напомним, продажи Steam Deck стартуют 25 февраля в отдельных странах. В первой волне России не будет — может быть, местные дистрибьюторы смогут договориться об официальных поставках карманного ПК позднее.

#valve #steam deck. gog
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